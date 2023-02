Disfruta de la entrevista completa de Martiño Rivas y Andrés Velencoso en 'El Hormiguero'

Martiño Rivas y Andrés Velencoso han visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Nacho', la serie sobre la vida de Nacho Vidal que se estrena el próximo 5 de marzo en ATRESplayer PREMIUM.

Los actores nos han contado algunas de las anécdotas del rodaje de la serie y que fue lo primero que pensaron cuando les anunciaron que iban a protagonizar esta serie. Martiño Rivas también nos ha hablado de la dieta que siguió para interpretar a Nacho Vidal y de las escenas de sexo se la serie: "Nos ponen un calcetín", ha confesado.

Martiño y Pablo hace 9 años que no se veían y así lo ha dicho el presentador: "Estás igual Martiño", ha señalado el presentador. Para Velencoso también ha tenido palabras bonitas.

Sin duda para ellos ha sido una experiencia increíble y a pesar de lo que se pueda prejuzgar han coincidió en que les ha quedado una serie muy bonita: "El propio Nacho no me dio su beneplácito para interpretarle, pero me dio un abrazo que sé que significaba que su aceptación", confiesa Martiño.

Además, Gálvez ha sorprendido con una ciencia muy especial... ¡Nos ha enseñado a cambiar el color de los metales!