El día que William Levy paró la Gran Vía en Madrid: "Hay que agradecer lo bien que se portó el público en España"

La semana ha empezado en 'El Hormiguero' con una de las visitas más esperadas, la del actor William Levy. El cubano al vuelto al programa para presentar su nueva serie 'Montecristo' que esta a punto de estrenar en nuestro país.

Tras el éxito de 'Café con aroma de mujer', William Levy sigue conquistando nuestro país. El actor ha sido recibido con una gran ovación por el público: "Tengo la sensación de que nos podríamos quedar así horas", ha dicho Pablo Motos cuando ha ido a saludarle.

En su visita, William Levy ha hablado de España y de lo mucho que le gusta este país. Estuvo unos seis meses aquí grabando 'Montecristo' y aunque ahora se encuentra trabajando en Miami ha confesado que es muy probable que España se convierta en su centro de operaciones. ¿Se vendrá a vivir a nuestro país? Sin duda esta noticia ha causado una gran alegría a todas sus fans.

El rodaje de 'Montecristo' fue en pleno boom de 'Café con aroma de mujer' y es que las autoridades tuvieron que parar la Gran vía cuando estaba William Levy de la cantidad de gente que había: "Hay que agradecerle mucho al público de España porque se portaron muy bien cuando rodamos en Madrid y en el resto de ciudades", ha confesado.

William tiene miles de fans y en su cumpleaños recibió unos mariachis por parte de sus fans españolas: "La verdad que lo agradecí mucho, fueron muy lindas", asegura.

El actor cubano explica que no ha sentido miedo a pesar del furor que causa: "Lo que no quiero es que se vayan enojadas porque no puedo atenderlas como se merecen", explica. Además, ha pedido que si quieren hacerle algún regalo no le regalen comida: "No sé quien me manda esa comida y hay que cuidarse", ha explicado.

En 'El Hormiguero' ha explicado que su popularidad no le impide hacer su vida normal: "Hay que saber llevarlo y manejarlo. Hay que aceptar cómo te quiere el público".

William Levy lo tiene muy claro: "He tratado de decir que sí a todo y agradecer todo el cariño que el público me blinda", asegura.