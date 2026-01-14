Antena3
El día que detuvieron a Antonio Banderas por una obra de teatro: "Nos tiraron al suelo y nos esposaron"

Antonio Banderas ha llegado a El Hormiguero con la cercanía y el carisma que lo han convertido en uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional. Entre anécdotas y reflexiones, ha conectado con el público desde el primer momento.

En esta ocasión, recordando sus inicios, el invitado ha hablado sobre el día en el que los grises, la policía armada de Francisco Franco, irrumpió en una obra de teatro en la que trabajaba y se llevaron detenidos a todos los integrantes del equipo.

Antonio ha asegurado que en aquella época había mucho revuelo por las obras irreverentes contra el régimen y por ello terminaron en el calabozo en el que se encontró con su padre porque era el jefe de Policía de Málaga. ¡Imperdible!

Programas

