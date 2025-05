El día que confundieron a Juanra Bonet con un camello: "No entendía nada"

Juanra Bonet ha visitado El Hormiguero para contagiarnos su energía y sentido del humor. El presentador ha hablado sobre su experiencia al frente de Traitors, el programa que ha revolucionado la televisión con su mezcla de intriga y estrategia.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por el día en el que le confundieron con un camello. Según ha contado el invitado, estaba solo en una discoteca y un chico se le acercó hasta en dos ocasiones para pedirle cocaína y MDMA.

Él, atónito, asegura que "no entendía nada", pero la explicación que le dio el joven le dejó más atónito todavía: "¿Pero tú no sales en la tele?", le dijo asombrado ante la idea de que un personaje público no se drogase. ¡No te puedes perder este momentazo!