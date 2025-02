Los consejos más reales de Paz Padilla en la sección de Trancas y Barrancas: "No tener más conversaciones tontas"

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de Paz Padilla para traer una de nuestras secciones favoritas: 'Escuchamos, pero no juzgamos'. Para ello, Paz Padilla ha dado algunos consejos a algunas situaciones que les han planteado.

La actriz no ha tenido pelos en la lengua a la hora de dar su opinión, en una de ellas decía lo siguiente: "Mi mejor amigo está obsesionado con la política y no podemos hablar de actualidad sin acabar en bronca, ¿Qué me recomiendas?"

Paz Padilla señalaba: "No tener más conversaciones tontas con nadie", es decir, darle la razón para evitar discusiones. ¡Así ha sido este momentazo!