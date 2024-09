Carolina Marín, sobre su lesión: "Mi gran ilusión es volver a coger una raqueta de bádminton"

Pablo Motos ha tenido el placer de reencontrarse con Carolina Marín en este programa de El Hormiguero. La mejor jugadora de bádminton de la historia de España ha visitado el plató para comentar cómo ha vivido su último varapalo en los Juegos Olímpicos, comentar qué planes tiene para el futuro y transmitir su gran filosofía del deporte.

En esta ocasión, el presentador ha querido preguntarle a la deportista por el tiempo estimado de recuperación. Ella ha asegurado que no quiere correr y, pese a todo lo que se ha hablado sobre una posible retirada, Carolina ha asegurado que "su única ilusión es volver a coger una raqueta de bádminton".

"Ha sido la vez que peor me he roto"

Echando la vista atrás y recapitulando el historial de repetitivas lesiones que ha tenido en la rodilla, la jugadora de bádminton ha afirmado que ha sido la vez que peor se ha roto: el cruzado anterior y los dos meniscos.

Sobre su vuelta, Carolina lo tiene claro: "No tengo ninguna prisa y quiero aprovechar para hacer otras cosas que el deporte no me ha dado", ha dicho. ¡Así lo ha contado!