Las bonitas palabras de Mario Vaquerizo a Pablo Motos tras su reencuentro... ¡con beso incluido!

Mario Vaquerizo y su grupo, Las Nancys Rubias, han cerrado esta semana en 'El Hormiguero' presentando a todo el mundo su último álbum. Pablos Motos ya conoce muy bien a las nancys, pero sobre todo, a Mario Vaquerizo. Ambos se han echado mucho de menos en estos últimos seis años. Pablo y Mario han compartido que a más de uno se le ha salido una lagrimilla.

El cantante ya se conoce muy bien las instalaciones del programa, por mucho tiempo que haya pasado. "Cuando yo he vuelto a tus platós he tenido un deja vú,", le contaba. Al final, el roce hace el cariño o eso dicen. " Seis años, viéndonos todos los días, te echo de menos", continuaba diciendo. Como una matrimonio que se ha separado entre ellos ha vuelto a surgir la chispa. "Con lo que hemos hecho... soy platino, tenemos que volver a nuestro matrimonio", comentaba. Al final ha tenido un gran final feliz y ambos se han dado un apasionante beso, como si una película de amor se tratara.

A pesar de todo el romanticismo creado por ambos, Vaquerizo no se ha olvidado de felicitar al programa por su esfuerzo y convertirse en el programa líder de opinión. " No eres nadie si no estás en 'El Hormiguero'", replicaba el dirigente de la banda. Tras el anuncio de los invitados de la semana que viene y saber que recibiremos a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, este se ha asustado un poco por su amigo. "has dejado lo último para lo mejorcito", terminaba de decir. ¡Disfruta de este momento tan romántico en el vídeo!