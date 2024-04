Ana Peleteiro, convencida de que traerá una medalla de los Juegos Olímpicos: "Entreno todos los días para ser campeona"

Ana Peleteiro ha visitado El Hormiguero en plena preparación para los Juegos Olímpicos de Paris. La deportista ha dicho en el programa que se traerá una medalla: "Entreno todos los días para ser campeona olímpica, eso es una realidad, luego llegó allí y pueden pasar mil cosas", asegura.

Y es que la deportista cree que lo puede conseguir: "Si se ha luchado hasta el final jamás será un fracaso", señala. Ella trabaja mucho para conseguir sus objetivos y por esta convencida de que puede conseguirlo.

La deportista no ha dudado en hablar de la lesión de Yulimar, que se perderá los Juegos Olímpicos de Paris: "Es una lesión grave, me pongo en su lugar y se me rompía el corazón", añade.

Está claro que es una oportunidad de ganar el oro que ella no va a perder: "Tengo que aprovecharlo, pero tengo que saltar por mí y seguro que a ella le alegrará si gano ese oro", admite.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!