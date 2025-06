Ana Belén pone en un apuro a Trancas y Barrancas con su juego: "¡Que no quiero!"

La nueva semana de El Hormiguero ha comenzado con la visita de Ana Belén, considerada una de las grandes damas del cine, el teatro y la música en España. La madrileña, con más de cinco décadas de experiencia sobre los escenarios y frente a las cámaras, ha regalado en el plató confidencias, humor y esa cercanía que tanto la caracteriza.

Tras la entrevista de Pablo Motos, la artista ha jugado con Trancas y Barrancas. Las hormigas han jugado con ella a lo que han titulado como: Si te he visto, no me acuerdo. Han puesto a prueba su memoria, sobre todo la visual, con detalles que muchas veces han podido pasar desapercibidos: ¿cuántas puertas tiene la Puerta de Alcalá? ¿De qué color era el vestido de Penélope Cruz cuando le dio el Oscar a Pedro Almodóvar?

Como ayuda, Trancas y Barrancas le han ofrecido un comodín: el de una llamada a través de un teléfono azul que han puesto a su lado en la mesa... y han añadido que es "mágico". Ana Belén se ha resistido a probarlo y, durante el juego, tampoco ha querido recurrir a esta ayuda. De hecho, ha llegado a poner en un aprieto a las hormigas cuando han insistido. "¡Que no quiero!", ha respondido ella. Sin embargo, la prueba se le ha dado tan bien... ¡que realmente no lo necesitaba! Ponte a prueba desde casa. ¡Dale al play!