"Solo llevo un año de carnet, veremos que sale de ahí": así será el próximo reto de Lola Lolita

Este viernes, Antena 3 estrena la novena gala de El Desafío. Un nuevo programa lleno de nuevas pruebas a las que se enfrentarán nuestros concursantes. Lola Lolita se enfrenta esta semana a la 'maniobra letal' y esto es todo lo que espera de su nuevo reto: "Me suena a infierno", aseguraba.

"Es una prueba de coche dificil, tendré que hacer muchas maniobras para esquivar cosas", nos adelanta para el programa de este viernes. Además Lola reconoce que solo lleva un año con el carnet de conducir: "No sé lo que va a salir de ahí, en un año he tenido un accidente", confiesa.

Lola Lolita no deja de luchar por conseguir la mejor puntuación y superarse así misma: "Siempre digo que me puntúan fatal", sentencia. Y es que a pesar de todo su esfuerzo ya no sabe cómo remontar "haciéndolo bien me puntúan mal", afirma.