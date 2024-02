Santiago Segura, en contra del mantra de Mario Vaquerizo: “Me transmitías de todo menos tranquilidad, eras como un avestruz”

Los nervios son el peor enemigo de Mario Vaquerizo, el concursante ya ha explicado en varias ocasiones que le juegan una mala pasada en el directo del programa.

En su reto frente a Mónica Cruz, el cantante de las Nancys Rubias ha querido probar una nueva técnica para estar más relajado.

Mario Vaquerizo iba cantando Fever a la vez que avanzaba subido sobre los zancos. Un mantra que no ha pasado desapercibido para el jurado de El Desafío

“A mí me parece muy curioso porque si algo me transmitías era todo menos serenidad, he visto a una persona atropellada, como un avestruz”, le ha dicho Santiago Segura al concursante ante su mantra de Fever.