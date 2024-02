El beso de Chenoa a Santiago Segura tras su valoración: “Te como la cara”

Chenoa ha demostrado que lleva la música en sus venas. La concursante ha cogido las riendas del Steel Drum para interpretar la banda sonora de La sirenita junto a la Film Symphony Orchestra.

Un número que no ha pasado desapercibido para los miembros del jurado. “Voy a hacer algo que no he hecho nunca en este programa”, ha dicho Santiago Segura a la vez que se subía a la mesa para ovacionar a la cantante.

Una felicitación que Chenoa no ha querido pasar por alto y ante la que se ha dirigido frente a Santiago Segura para acabar dándole un beso en la boca.

“Se ha hecho un Llàcer”, ha asegurado Roberto Leal tras el pico de la concursante al miembro del jurado de El Desafío.