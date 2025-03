Roberto Brasero, diversión en estado puro en la décima gala: “Ha salido una cosa que no existía y que tiene una historia”

Roberto Brasero, lo ha dejado claro: su premio es pasárselo bien, pero prefiere que no se entere el jurado, no vaya a ser que lo puntúen peor. En este musical del jovencito Frankenstein, el concursante lo ha dado todo y diversión no le ha faltado.

Brasero ha dejado claro que hay números más complicados en los que las cosas no terminan de salir como uno espera, pero este no ha sido el caso: “Entrenas más y si no te sale un poquito, te puntúan menos”, decía frustrado en referencia a anteriores actuaciones como la orquesta.

El reto de la orquesta lo recuerda por su característica complicación, en cambio, lo que más le ha llamado la atención del desafío de esta semana ha sido su evolución: “Ha ido cambiando y se ha ido creando a lo largo de la semana”.

El musical empezó el lunes de una manera y la gala ha sido un resultado completamente diferente al inicio de los ensayos: “Lo que más me ha gustado es ese proceso, en el que ha salido una cosa que no existía y que tiene una historia”, ha dicho orgulloso de su trabajo.

