La reflexión de Mar Flores sobre la apnea: “La vida me ha dado muchas situaciones donde no podía respirar”

Mar Flores nos ha contado sus temores sobre la apnea. La modelo ha asegurado que no quiere ponerse límites y que ha pedido hablar con Juandi Alcázar para que la guíe y la ayude a vencer sus miedos frente al reto.

“La vida me ha puesto en muchas situaciones en las que no podía respirar y en las que medía el corazón y me tenía que reinventar”, le ha confesado la concursante a Roberto Leal ante la apnea.

