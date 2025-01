La reacción de Lola Lolita a sus 3 minutos en la apnea de El Desafío: “No estaba a tope para hacerlo bien, me ha jodido un poco”

Lola Lolita ha sido la siguiente concursante en enfrentarse a la apnea tras Victoria de Marichalar y Feliciano López. La concursante se ha preparado a conciencia con Juandi, el coach de esta temida prueba, y ha conseguido sacar su mejor versión para llegar hasta los 3 minutos. ¡Ha sido impresionante!

La influencer ha luchado hasta el final, teniendo en cuenta que al pasar un minuto y medio bajo el agua han comenzado las contracciones: “Es que tenía mucho frío”, ha confesado Lola Lolita a Roberto Leal, segundos después de superar la prueba.

La concursante ha señalado que esas contracciones le han llegado mucho antes, pero por su lucha ha conseguido aguantar hasta los 3 minutos, gracias a todo el trabajo que hay detrás, y también a la ayuda de Juandi, que escuchaba atentamente las palabras de Lola Lolita.

Además, la influencer ha comentado que la preparación para la apnea ha sido muy dura: entrenaba por las tardes y solo pasaba por casa para dormir. “Llegaba destrozada y me salía como el culo”, ha dicho Lola Lolita de manera tajante.

“No estaba a tope para poder hacerlo bien, y creo que eso me ha jodido un poquillo”, ha confesado Lola Lolita. Pero el apoyo incesante y “heavy” de Juandi ha sido vital para lograr unos muy merecidos 3 minutos bajo el agua. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción en el vídeo de arriba!