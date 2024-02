“No pasa nada, a lo mejor te caigo mal”: La tensión aumenta en El Desafío, el próximo viernes en Antena 3

La tensión va en aumento tras cada programa de El Desafío. Pepe Navarro se llevó la victoria en la cuarta gala con su impresionante apnea, y el ranking general está que arde.

El quinto programa promete emoción, pero también mucha presión y nervios para los concursantes. Marta Díaz sufrirá en su duelo de Vértigo a ciegas con Mar Flores mientras que Adrián Lastra será el concursante que pasará por la apnea.

A veces, el esfuerzo de los concursantes no queda patente en las valoraciones del jurado, y Mar Flores estallará contra un miembro en concreto. “Tú siempre me puntúas mal, no pasa nada, a lo mejor no te caigo bien”, se desahoga.

¿A quién se dirige la actriz? No te pierdas la quinta gala de El Desafío el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.