Los nervios superan a Victoria de Marichalar este viernes en El Desafío: "No me sale creérmelo"

El Desafío llega al ecuador de la temporada y eso significa que los concursantes tienen que subir incluso más su nivel en el próximo programa. En la octava gala, Victoria de Marichalar deberá ponerse un tutú para bailar una coreografía inspirada en el ballet. "Me lo he tomado como un reto personal", le confiesa a Roberto Leal, reconociéndole cómo los nervios la han afectado en este reto. "Nunca me he creído nada y no me sale creérmelo", le dice antes de romperse en un abrazo con el presentador.

Sus lágrimas no serán las única en una gala de alto voltaje. Lola Lolita y Genoveva Casanova protagonizarán un Duelo de vértigo. Ambas deberán realizar un recorrido en altura, saltando entre columnas inestables. "Llevo toda la semana llorando, ha sido la peor semana de mi vida", asegura.

Además, en la nueva gala, Gotzon tiene un reto de puntería, y no tiene mala pinta su pose de arquero para la prueba. Para espectáculo visual, el de El Cordobés: tendrá que hacer un increíble show con láser.