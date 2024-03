Marta Díaz, tras ganar la novena gala: “Me he sentido muy orgullosa”

Marta Díaz ha brillado con una deslumbrante coreografía en el aire en el noveno programa de El Desafío.

La concursante terminó el reto tendida en el suelo y entre lágrimas al verse capaz de lograr su objetivo en una de las semanas más difíciles de su vida a nivel personal.

“Fue un momento maravilloso y me he sentido muy orgullosa porque no confiaba mucho en mí”, ha dicho Marta Díaz sobre su triunfo en la gala.

La concursante nos ha contado lo que significa también estar en las primeras posiciones del ranking general cuando la gran final está cada vez más cerca.

“Estoy muy nerviosa”, ha dicho la concursante sobre lo que nos espera en los próximos programas.