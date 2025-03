“Si lo hubiera podido intentar una vez más, seguro que lo clavo”: Brasero comparte su satisfacción ante el resultado de la prueba

Roberto Brasero no puede estar más feliz con su última prueba y es que su esfuerzo y dedicación parecen haber dado sus frutos. Aunque el concursante continúa el cuarto en el ranking, sus pruebas están siendo un verdadero espectáculo, y esta no se ha quedado atrás. ¡Una prueba más superada! Y esta no era nada fácil. El concursante ha confesado que en los ensayos casi no había conseguido completarla, por lo que el sabor de la victoria para él ha sido doble.

Durante su prueba tuvo que subir el coche marcha atrás y esperar a que subiera otro coche para dejar el suyo más o menos equilibrado. Suena fácil, pero sin duda no lo es tanto. Aunque Brasero se ha salido en su prueba y estaba satisfecho con el resultado, el cree que lo podría haber hecho mejor: “Si lo hubiera podido intenta una vez más, seguro que lo clavo”.

Aun así, para los nervios que se viven en la gala, el resultado fue brillante. Y si lo hubiera intentado otra vez hubiera corrido el riesgo de ponerse a hacer maniobras y que no hubiese salido igual.

Si algo está claro es que el coche no estaba para ninguna maniobra más: “Se ha ido el embrague, menos mal que no ha empezado a salir el humo del otro día”. El siguiente paso hubiera sido quemarlo completamente y nadie quiere que el plato salga ardiendo. ¡No te pierdas las pruebas de la próxima semana!