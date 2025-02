"¡No me lo hubiera imaginado en mi vida!": Brasero orgulloso por su victoria en la sexta gala de El Desafío

Roberto Brasero se enfrentaba esta semana a uno de los retos más temidos por los concursantes: la apnea. El presentador tenía claro que era una prueba muy dura, pero estaba decidido a superarla.

Brasero nos ha confesado que, si le hubiéramos preguntado antes del programa, jamás habría pensado que sería el ganador de la gala, y menos con la apnea: “Nunca se sabe, nunca nos conocemos lo suficiente”.

El presentador está orgulloso de su trabajo y esfuerzo, pero cree que podría haber aguantado más tiempo bajo el agua: “He respirado mal, había agua en el tubo, he tosido y, en cuanto he soltado el tubo, he dicho, la he cagado”.

Aun así, el hombre del tiempo no puede creer que haya aguantado 3 minutos y 41 segundos bajo el agua. Sin duda, ha querido dedicar esta victoria a Juandi, su coach. ¡Dale al play y descubre todo lo que nos ha contado!