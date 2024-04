¡Una fantasía! Marta Díaz pone la melodía a la gran final junto a Clásicos excéntricos

Marta Díaz se ha mostrado triste por estar en la final, “no me gustan las despedidas”, ha dicho la concursante que ha lanzado un bonito mensaje al público, “aunque creas que no se puede, sigue”.

La influencer ha tenido que ensayar muy duro porque no le gustaba el sonido que emitían algunos de los instrumentos que ha tenido que aprender a tocar, “esto suena muy mal”, ha dicho Marta Díaz a su coach.

La concursante ha tenido que tocar 200 notas con tres instrumentos no convencionales.

Marta Díaz ha interpretado un magistral número musical junto a Clásicos excéntricos digno de una final de El Desafío.