La emoción de Roberto Brasero al tocar con la Film Symphony Orchestra: “Lo has disfrutado”

Roberto Brasero es el primer concursante en enfrentarse esta noche a su desafío. El concursante se ha vestido de gala para hacer un reto muy especial, pero complicado.

El presentador ha tenido que aprender a tocar 22 instrumentos de percusión para interpretar junto a la Film Symphony Orchestra uno de los temas más famosos del cabaré: ‘Can Can’, también conocido como ‘El galope infernal’ de Offenbach.

“No es nada fácil, es mucho lío, pero espero estar a la altura”, señalaba durante los ensayos.

Una prueba que requería de mucho ritmo. La música ha empezado a sonar y Roberto Brasero ha comenzado a tocar cada uno de los instrumentos creando un número espectacular.

Todo ha salido estupendo, de hecho, Roberto Brasero se ha emocionado con el resultado, aunque a Juan del Val no se le escapa nada: “Ha habido dos momentos de desconcierto, pero lo has solventado y has disfrutado”, asegura.

Lo que tenemos claro es que Roberto Brasero ha disfrutado mucho con el número, y como le ha dicho Pilar Rubio eso vale y mucho.