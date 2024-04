La conmovedora dedicatoria de Pablo Castellano a Jorge Ventosa: “Ha sido la mejor experiencia de mi vida”

Pablo Castellano ha enamorado a todos en su paso por El Desafío. El concursante que llegó tímido y retraído ha ido evolucionando hasta convertirse en el ganador de la cuarta edición.

Tras finalizar su último reto en el programa, Castellano ha querido tener un conmovedor mensaje de agradecimiento para Jorge Ventosa.

“Lleva dos años pidiéndomelo y yo siempre me he negado, a mí lo de estar delante de una cámara no lo llevo bien, pero por su persistencia y su tenacidad he vivido la mejor experiencia de mi vida”, ha dicho el concursante entre lágrimas.

Pablo Castellano también ha querido agradecer a todo el equipo de El Desafío el cariño que han tenido con él y a Jorge Salvador por su confianza depositada.