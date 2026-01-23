La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

Willy Bárcenas está demostrando que es capaz de superarse a si mismo en cada programa de El Desafío. Tras su heroica apnea y su reto de fuego, en esta ocasión le ha tocado superar el miedo a la altura en una pasarela a ciegas.

El concursante ha confesado no tener ni flexibilidad ni equilibrio a la hora de entrenar el reto de la cuarta gala. “Aquí empieza mi declive en el programa” ha asegurado el cantante a su entrenador.

La estructura inestable junto con tener que realizar el desafío a ciegas han puesto al límite a Willy Bárcenas. “Es una prueba antinervios y ahora estoy muy nervioso” ha asegurado el concursante.