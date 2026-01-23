Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 3

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

El cantante ha tenido que plantar cara a su vértigo en la Pasarela de vértigo en El Desafío.

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas

Publicidad

Willy Bárcenas está demostrando que es capaz de superarse a si mismo en cada programa de El Desafío. Tras su heroica apnea y su reto de fuego, en esta ocasión le ha tocado superar el miedo a la altura en una pasarela a ciegas.

Willy Bárcenas: “Yo no tengo ni flexibilidad ni equilibrio”

El concursante ha confesado no tener ni flexibilidad ni equilibrio a la hora de entrenar el reto de la cuarta gala. “Aquí empieza mi declive en el programa” ha asegurado el cantante a su entrenador.

La estructura inestable junto con tener que realizar el desafío a ciegas han puesto al límite a Willy Bárcenas. “Es una prueba antinervios y ahora estoy muy nervioso” ha asegurado el concursante.

María José Campanario

María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

El espectáculo de Daniel Illescas bailando sobre el agua

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco

Victoria de Marichalar conquista en el tiro con arco: “Me he enamorado de este deporte”

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío
Retos | Programa 3

El fiestón de María José Campanario junto a Trash! en El Desafío

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas
Retos | Programa 3

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”
Retos | Programa 3

Patricia Conde y Jessica Goicoechea se enfrentan en El Puente: “Odio esta prueba”

Las dos concursantes vivirán un duelo en un desafío que solo cinco concursantes han logrado en la historia del programa. ¿Conseguirán vencer El Puente?

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentarán a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón
Muy pronto en Antena 3

"¡Qué vergüenza!": Joaquín y su familia se enfrentan a experiencias completamente nuevas en El Capitán en Japón

Joaquín, Susana, Salma y Daniela vivirán una experiencia única adentrándose en la cultura japonesa y volverán a conquistarnos con su naturalidad y simpatía.

“Hay que sacar todo”: Manu, obligado a un 24 en El Rosco para evitar la Silla Azul

“Hay que sacar todo”: Manu, obligado a un 24 en El Rosco para evitar la Silla Azul

La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

La reivindicación de Almudena Cid sobre los deportistas en Pasapalabra: “Merecen reconocimiento social y laboral”

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

La Pista encumbra a Arantxa de Benito: único pleno de la tarde gracias a Amaral

Publicidad