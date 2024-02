La confesión de Chenoa: “Me he quedado con las castañuelas porque son un vicio”

Chenoa ha trabajado muy duro durante la semana para crear un maravilloso número de bandas sonoras de cine con castañuelas.

“Me lo pasé super bien toda la semana porque las castañuelas me parecen muy difíciles, pero muy divertidas”, ha dicho la concursante de El Desafío.

Chenoa ha confesado que tras el reto se ha quedado con las castañuelas, “a mí madre le gusta el sonido”, ha asegurado entre risas la cantante.

“Intentaré tocarlas en algún sitio donde no moleste a nadie, pero me las he quedado porque son un poco vicio”, ha afirmado Chenoa sobre las castañuelas de su desafío.