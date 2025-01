Joaquín Sánchez visita una peña bética… ¡en Los Ángeles!

Pese a que a su mujer y a sus hijas no les hizo mucha gracia, Joaquín no pudo contener su sentimiento bético. Antes de volar hacia Los Ángeles, el exfutbolista se enteró de que había una peña verdiblanca en su honor y no quiso desaprovechar la oportunidad.

La presentación del dueño de la peña no podía ser mejor: “Tenemos el gran placer de contar con Joaquín Sánchez, nuestra leyenda, nuestro capitán”, decía antes de que el gaditano se animase a decir unas palabras.

Además, la sorpresa ha ido más allá, pues le han hecho entrega de una camiseta con la que certifican su puesto como presidente honorífico ante la orgullosa mirada de sus hijas: “Me hacía mucha ilusión”, comentaba él.

Tras el emotivo discurso que ha dado, Joaquín ha concluido asegurando que “el sentimiento bético va por dentro y no lo pude evitar”. ¡Piel de gallina!