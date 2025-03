La reacción de Joaquín al descubrir que estuvo con la doble de Jennifer López: “Me la he comido entera”

Joaquín ha celebrado su cumpleaños en Estados Unidos junto a su familia, y una experiencia así tenía que ser digna de recordar. No siempre se cumple años al otro lado del Atlántico, y Susana Saborido tenía una sorpresa guardada para su esposo.

¡Jennifer López aparecía para acompañar a Joaquín en su cumpleaños! El exfutbolista admira a la cantante y actriz, y apenas podía gesticular palabra. No sabemos quién estaba disfrutaba más este momento: si Joaquín por estar sentado al lado de Jennifer López, o Susana por ver a su marido cumplir un sueño.

Aunque Saborido no disfrutaba precisamente por eso, y más tarde tuvo que confesar su pequeña jugarreta: no era la Jennifer López original, sino una doble. ¡La cara que se le quedó a Joaquín! “No me lo digas”, decía el exfutbolista, casi con pena, mientras admiraban el gran parecido que tiene con la artista.

“Yo hubiera preferido no saber la verdad”, se lamentaba Joaquín, mirando las caras de sorpresa de Salma y Daniela, quienes tampoco sabían nada del plan de su madre. “¡Es que es igual!”, señalaban alucinados.

Una vez destapada la broma de Susana, la familia Sánchez Saborido ha querido saber más acerca de la doble y sus experiencias ‘suplantando’ a la verdadera Jennifer López. ¿Habrá más gente que la ha confundido con la artista original? Desde luego, Joaquín se la “ha comido entera”, ¡dale al play y no te pierdas su reacción!