Jorge Fernández: "No hay ningún sustitutivo del sexo"

EL PRESENTADOR HABLA DE SU VIDA AMOROSA

Susanna Griso le recuerda a Jorge Fernández en 'Dos días y una noche' que un portal de Internet le nombró "el hombre más deseado para echar una canita al aire". El presentador de 'La ruleta de la suerte' asegura no tener "ningún puñetero problema en estar solo", ya que no tuvo novia seria hasta los 28, edad en la que contrajo matrimonio con su exmujer. Además, el exmodelo explica su peculiar teoría de que "el que dice que hay sustitutivo del sexo es que no folla nada".