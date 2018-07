Jorge Fernández: "Hice mal invirtiendo en algunos negocios"

AFIRMA HABER PASADO POR UN MAL MOMENTO POR LOS NEGOCIOS

El presentador de 'La ruleta de la suerte' charla con Susanna Griso en 'Dos días y una noche' sobre algunos de los negocios que le salieron mal: "Me junté con gente que a lo mejor no era la más adecuada". En retrospectiva, Jorge Fernández no entiende por qué tomó esas decisiones, ya que asegura ser una persona a la que no le gusta ostentar.