Jordi cabreado: "En la cama del suegro y con un fúsil debajo, no hay sexo"

PROGRAMA 4 – TEMPORADA 3 – CASADOS A PRIMERA VISTA

Jordi y Mónica comienzan su convivencia en Valencia. La pareja pasa su primera noche en la cama del padre de Mónica, un lecho que esconde un fusil. El despertar del recién casado es un cabreo en sí, a Jordi no le gusta dormir en la cama de su suegro, no le gusta tener un fusil cerca y no le gusta madrugar. Ya del sexo, ni hablamos...