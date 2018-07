Las lágrimas de El Rubius, el momento más emotivo de 'Al rincón de pensar'

RANKING CERRADO

El Rubius, uno de los youtubers más populares y prometedores de nuestro país, no pudo contener la emoción durante la conversación con Risto Mejide, que le hizo recordar la cara más amarga de la fama. Entre lágrimas ha dicho: “nunca me he abierto a nadie” y “soy un chico normal que ha acabado viviendo de lo que le gusta”. Con más de 5800 votos, la confesión de El Rubius se corona como el momento más emotivo de la primera temporada de 'Al rincón de pensar'. Descubre el ranking al completo.