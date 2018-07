Risto, a Cristina Pedroche: "¿Estás gorda?"

Cristian Pedroche contesta a esta pregunta de Risto Mejide en 'Al rincón de pensar': "Para mí no. Yo creo que soy una mujer de verdad y eso creo que es lo que le gusta la gente. ¿Que a mí me gustaría quitarme un par de kilos? Pues a lo mejor, porque así creo que correría más rápido. Sólo para eso. A mí lo único que me ha dado rabia es que haya niñas de mi edad que pesen como yo o un kilo más y piensen si la Pedroche está gorda, pues también están gordas. Hay trastornos alimenticios con los que no hay que jugar. Hay que ser feliz y aceptarse a uno mismo".

