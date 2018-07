Cristina Pedroche: "La muerte de mi abuela ha sido los más trágico que he tenido en mi vida"

Cristina Pedroche recuerda en 'Al rincón de pensar' el peor momento de su vida: "Mi abuela murió el 26 de julio y poco a poco voy haciéndome a la idea de que no está. Mi abuela lo era todo para mí. Me daba la mano y me pasaba toda su energía y su fuerza. No he pasado todavía el duelo. Yo estaba ya en 'Zapeando'. Era muy divertido, pero en la publi me ponía a llorar. El día de la incineración peté: me desmayé, me dio un ataque de ansiedad. Voy aprendiendo a vivir sin ella, pero la vida sin ella no es igual de bonita".

