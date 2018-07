Amarna Miller: "No quiero tener hijos, ¡Dios me libre!"

AMARNA MILLER HABLA SOBRE SU FUTURO EN EL CINE

La actriz Amarna Miller nos ha contado lo que piensa acerca de la edad en la que las actrices dejan de trabajar, bien porque ellas lo deciden o bien porque los directores dejan de llamarlas. "No me planteo planes a largo plazo, porque siempre acaban por incumplirse", ha dicho. Además, ha confesado que, al menos por el momento, no le gustan nada los niños, y que no quiere ser madre.