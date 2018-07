Amarna Miller: "En el porno no hay trata de blancas"

AMARNA MILLER EN 'AL RINCÓN DE PENSAR'

Risto indaga si en la industria del porno existe este tipo de prácticas. Amarna asegura que en sus cinco años de experiencia nunca ha visto algo parecido a la trata de blancas. Además, Amarna nos habla sobre los límites a los que no llega cuando rueda una película. "He llegado a rechazar escenas porque el contenido me parecía muy machista", ha dicho.