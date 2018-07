Arturo Valls: "A los Reyes no les puedo pedir nada más que seguir tan a gusto con 'Ahora Caigo'"

¿Cuál es el mayor desafío de un concurso diario?Lo más difícil es reinventarse cada día, buscar alicientes contra la monotonía. Luego están las tareas como dar de comer a Perri, sacar al caballo a pasear, cuidar a la gallina… En fin, esas cosas.

'Ahora Caigo' está en su mejor momento de audiencia, completamente asentado en su franja, el público sigue cada día el concurso y se suman más y más espectadores ¿Tienes algún ‘secreto’ para mantener tu entusiasmo?

No hay secretos. Simplemente todavía no tengo síntomas de cansancio. Mientras esto suceda el entusiasmo se mantendrá.

Lo tuyo es el ‘show’ ¿De qué te gustaría disfrazarte en próximos especiales de ‘Ahora Caigo!’?

¿Más disfraces? Si ya no me quedan opciones… ¡parezco Mortadelo! (risas). De todos modos estoy abierto a sugerencias y dispuesto a que me sorprendan con propuestas…

Los concursantes siempre sorprenden... ¿Recuerdas algún participante que te haya sorprendido últimamente?

Recuerdo especialmente a una chica de Cádiz que ganó y tuvo una especie de shock: no sabía ni dónde estaba. Todo el público era consciente menos ella. Su sorpresa fue tan real, tan auténtica, que resultó conmovedor.

¿Cómo es un día de grabación de ‘Ahora Caigo’?

Me levanto muy pronto, un desayuno fuerte para arrancar y grabación de dos programas por la mañana. Parada para comer. Por la tarde, más programas y listo. Puedo afirmar que se come y se duerme muy bien en Barcelona.

¿Te ves como Jorge Fernández en ‘La ruleta de la suerte’, diez años consecutivos en ‘Ahora Caigo’?

Lo de Jorge está muy bien y ahí voy yo, a la zaga, pero el que tiene que estar preocupado es Jordi Hurtado, porque pienso jubilarle (risas).

Tus bromas son muy comentadas ¿cuáles son las que más te han llegado a recordar?

Ninguna en concreto, que yo recuerde. Lo que sí se ha convertido en una constante es que me pidan que cuente alguno, el que sea. He pasado del “dame unas gafas” al “cuéntate un chiste” en la era ‘Ahora Caigo’…

Eres un clásico en ‘Tu cara me suena’ ¿Te planteas regresar en el futuro?

Ya he participado como concursante y creo que debo dejar sitio a otros. Lo que no me importaría es volver como invitado, siempre que sea para hacer algo elegante y fino, como a mí me gusta (risas).

¿Tienes algo que pedir a los Reyes Magos para el próximo año?

Estoy muy contento. A los Reyes no les puedo pedir nada más que seguir tan a gusto con el programa… y que dure.