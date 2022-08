'Stranger Things': 5 pruebas que demuestran que Will es el villano de la serie

'Stranger Things' lleva acaparando titulares varias semanas y es que parece que sus fans no se van a dar por satisfechos hasta que no desvelen todos los entresijos de la trama de los Duffer.

Y es que la cuarta entrega de la serie de Netflix ha estado marcada por el terror más que por ciencia ficción y un nuevo villano ha aparecido, Vecna.

Fruto de sus andanzas por el Upside Down, nos ha dejado algunas de las muertes más dolorosas y también más de una incógnita, sobre todo, en lo que respecta a Max Mayfield.

Eso sí, hay una teoría que no ha dejado de dar vueltas por las redes y asegura que Will Byers es el verdadero villano de la serie.

¡Aviso de spoilers ! Deja de leer o calla para siempre.

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Prueba 1: La conexión de Will con el Upside Down

Lo cierto es que Will nunca buscó quedarse atrapado, pero por alguna razón el Upside Down lo eligió.

Y es que, pese a haber luchado contra el mal en numerosas ocasiones, parece que el pequeño de los Byers sigue conectado al lado malo de Hawkins.

Los fans han tratado de descifrar cómo Vecna pudo haber estado presente en cada una de las temporadas y hay quien ha culpado al 'cosquilleo' de Will.

Así, el personaje que interpreta Noah Schnapp recibe un 'aviso' siempre que algo malo pasa con Hawkins. Sin embargo, hay quien plantea que esta conexión pudiera funcionar a la inversa en favor del Upside Down.

Esto tendría mucho sentido, pues, de una forma u otra, Vecna siempre ha ido un paso por delante.

Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Prueba 2: Will ya no tiene nada que perder

Antes del estreno de la cuarta entrega, Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) dijo que la palabra 'pista' que definía la temporada era "traidor".

Sin embargo, durante esta temporada no hemos visto que ninguno de nuestros chicos de Hawkins haya traicionado a otro por lo que la incógnita sigue en el aire.

Hay quien apunta a que el misterioso "traidor" de la serie será Will, pues ya no tiene nada que perder.

Desde que Will volvió del Upside Down ha cambiado. Temporada tras temporada lo hemos visto alejarse de sus amigos y no solo porque esté enamorado de Mike, sino porque ya no tienen cosas en común.

Y es que el joven siente que algo en él es diferente y por más que se esfuerza en volver a ser el de antes no lo consigue.

Will Byers (Noah Schapp) en 'Stranger Things' | Netflix

Prueba 3: Will escapó 'ileso' de Vecna

Esta prueba es en realidad una de las grandes incógnitas de la serie.

Hasta ahora, Vecna ha sido imparable y ha acabado con sus víctimas de una forma u otra, ¿por qué Will consiguió escapar?

Y aún más importante, si Vecna sobrevive gracias a consumir los cuerpos de sus víctimas, ¿por qué no usó a Will?

Aparte de las visiones y el 'cosquilleo', hay algo más que lo relaciona con el Upside Down que ha permanecido oculto.

En la primera temporada, Joyce le dice a Hopper que Will no es como los demás, que "es un niño sensible" y justamente eso es lo que Victor Creel dice sobre Vecna: "Mi muchacho, él era un niño sensible".

Winona Ryder y Noah Schnapp en 'Stranger Things' | Netflix

Prueba 4: Will podría haber creado el Upside Down

Desde que se lanzó la primera temporada de la serie, hay una incógnita que no ha dejado de sorprender a los fans.

Y es que todos los monstruos a los que se enfrentan los chicos de Hawkins están estrechamente relacionados con 'Dragones y Mazmorras'.

'D&D' es el juego de rol favorito de los chicos y, sobre todo, de Will. Esto no tendría sentido si Will no hubiera creado el Upside Down, pero hay quien cree que tiene la respuesta.

Sabemos que Eleven abrió un portal en 1979 para mandar a Vecna hasta el Upside Down, pero cuando Nancy, Steve, Robin y Eddie buscan las armas se dan cuenta de algo.

El tiempo sigue congelado en el momento en que desapareció Will en 1983. Esta teoría se basa en que fue la desaparición de Will fue el evento que causó el Upside Down y que Eleven lo que hizo fue enviar a Vecna hasta 1983.

Mike, Will y Eleven en 'Stranger Things' | Netflix

Prueba 5: La confirmación de los Duffer

Los hermanos Duffer son el team perfecto a la hora de saber crear misterio y, lejos de confirmar o desmentir, solo saben arrojar más incógnitas.

Así, confirmaron en su momento que Max Mayfield tiene muerte cerebral y que Will tendría mucho protagonismo en la quinta temporada.

Es más, definieron su papel como uno "misterioso" y ¿qué hay más misterioso que ser el gran villano de la serie?

Hay quien dice que esto implicará su gran sacrificio para salvar Hawkins y hay quien cree que traicionará a sus amigos tras ser rechazado por Mike.

Sea lo que sea, las apuestas siguen en el aire y, lamentablemente, tendremos que seguir teorizando hasta el estreno de la quinta y última temporada de la serie.

...

Seguro que te interesa:

'Stranger Things': La teoría que revelaría que ESE personaje es un infiltrado de Vecna