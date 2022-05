'Stranger Things', la temporada 4 en cuatro claves: Más oscuro, maduro, retorcido y macabro

Episodios de mayor duración

Entre ocho y nueve episodios han tenido anteriores entregas de 'Stranger Things'. Con la cuarta (de nueve), la plataforma ha echado toda la carne de Demogorgon en el asador y la ha dividido en dos entregas. Los siete primeros episodios llegan este viernes; los otros dos lo harán el 1 de julio. Estos nuevos capítulos además son más largos. Ya no duran máximo una hora (solo el último episodio de la tercera en la que se libraba la gran batalla llegó a los 78 minutos). En la cuarta, los episodios pasan de los 60 minutos; el séptimo (el que cierra el primer volumen) llega a la hora y media (exactamente, 98 minutos), al igual que el octavo, pero es que el noveno roza las dos horas y media. Ya se ha confirmado que la quinta temporada será la última. Así que a pesar del metraje, está claro que algo dejarán abierto para seguir con el fenómeno.

Más localizaciones

La tercera temporada no estuvo a la altura de las expectativas (aunque los muy fans la defiendan) y el centro comercial Starcourt acabó siendo una especie de prisión que acabó constriñendo las tramas y a los personajes. Por ello, ahora los personajes viajan, se mueven, hay vida más allá de Hawkins y no hablamos solo del Mundo del revés. No olvidemos que Hopper desapareció, aunque nos dejaron una pista nevada. Así que viajaremos a Rusia, sí, que seguimos con la trama de los comunistas de la tercera entrega; pero también a la soleada y surfera California, por jugar con los contrastes. Pero, obviamente seguimos en Hawkins, claro, la maldita Hawkins, que recuerda un poco a otro pueblo maldito, el de la sexta temporada de 'Riverdale'. Porque todos estos personajes que se habían separado se tendrán que reencontrar de nuevo. No lo tendrán fácil, claro.

Escena de 'Stranger Things 4' | Netflix

Más subtramas para conformar la trama principal

El arranque de la temporada es una declaración de intenciones y una propuesta muy ambiciosa. ¿Qué han estado haciendo los protagonistas seis meses después? Para los actores han pasado tres años y físicamente se nota. Por eso, descubrimos que se han hecho mayores básicamente, que intentan dejar atrás el horror del Azotamentes y los portales abiertos por Once y los comunistas. Todo parece tranquilo. Once sueña con reencontrarse con Mike. Will sigue preocupado por Once. Jonathan es muy amigo de un chico que fuma porros. Robin y Steve trabajan en el Family Video. Lucas se ha unido a una pandilla de pijos, mientras su hermana lo ha hecho a una que prefiere los juegos de rol. Pero rápidamente todo se tuerce. Once se harta de sufrir bullying. Joyce, de luto, recibe una extraña caja que podría ponerle tras la pista de Hopper. Y Max es testigo de un suceso que lo marcará todo y contará con Dustin y Nancy –ahora en un periódico escolar– para desentrañar el misterio. Un rocambolesco y divertido puzle que el espectador tendrá que ir componiendo a medida que avance la trama.

Temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Más oscuridad y terror

Esto es 'Stranger Things', sigue el amor por Spielberg pero ahora también por el cine de terror de los 80. Sin darnos cuenta, la serie de los Duffer nos adentra en una historia absolutamente aterradora. Todo resulta más maduro, más oscuro, y, sí, mucho más retorcido y macabro. La gran inspiración de esta temporada es 'Pesadilla en Elm Street' (también tiene un poquito de 'Juegos de guerra' y de 'En los límites de la realidad'). No solo es divertido porque en 'Pesadilla en Elm Street' fue la película con la que debutó Johnny Depp (novio a la sazón de Winona –Joyce- Ryder) sino porque el mismísimo Robert Englund (alias Freddy Krueger) tiene un cameo. Es este tipo de monstruo, el hombre del saco, el que crea la leyenda urbana, la superstición, las pesadillas y alucinaciones. ¿Qué ocurre en una pequeña comunidad cuando se produce una muerte inexplicablemente cruel? Surgen los sospechosos, las venganzas, los rumores. Los chicos de 'Stranger Things' se las tendrán que ver con un nuevo monstruo llamado Vecna cuya historia se desarrolla en estos primeros siete episodios sin dar tregua, con una mayor complejidad y una banda sonora de lo más peculiar. Mientras, a kilómetros de distancia y también con un derroche de efectos especiales, Hopper luchará por su libertad y Once por recuperar sus poderes.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp van a California en el nuevo teaser de 'Stranger Things' |

