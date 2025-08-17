Dacre Montgomery desvela por qué se alejó de la actuación tras Stranger Things: "Pierdes el anonimato de la noche a la mañana"

El final de Stranger Things llega en los próximos meses y será la última vez que veamos en pantalla a los personajes que nos han enamorado durante una década. Uno de los más recordados fue Billy Hargrove, el hermano díscolo de Max, interpretado por Dacre Montgomery.

Su personaje murió en la temporada 3 -aunque no se descarta que haga algún cameo en la temporada 5- y durante estos años, el actor ha aparecido en pocos proyectos, destacando el biopic de Elvis protagonizado por Austin Butler y en apenas tres cintas independientes. Este 2025 regresará a una producción con grandes nombres como es la nueva película de Gus Van Sant, Dead Man's Wire, junto a Bill Skarsgard, Colman Domingo y Al Pacino.

Pero, ¿por qué se alejó de Hollywood cuando lo tenía todo para triunfar? El actor australiano de 30 años se ha sincerado para People, explicando cómo Stranger Things influyó en ello.

Dacre Montgomery en 'Stranger Things' | Netflix

"Creo que con Stranger Things, como con cualquier gran serie de Netflix, es como si perdieras el anonimato de la noche a la mañana. Fue increíble y abrumador, una combinación de muchas cosas, y me sentí muy afortunado de tener esa oportunidad", señaló.

"Pero creo que, en mi caso, crecí con muchas ganas de trabajar con todos los directores y explorar hasta dónde podía llegar en cuanto al desarrollo de personajes y enamorarme de verdad de las historias. Y cuando se estrenó Stranger Things, sentí que me estaban empujando hacia una dirección comercial", advirtió sobre la repercusión de la serie.

Billy en 'Stranger Things' | Netflix

Esto hizo querer "tomarse un tiempo para reflexionar" y analizar qué tipo de rumbo seguir en su carrera: "Ese tipo de cosas requieren tiempo para revertir una carrera que va en una dirección diferente. Requiere tiempo, y no puedo simplemente generar una historia, una historia increíble y un director increíble ante mis ojos".

"Ahora siento que estoy en un muy, muy buen momento, con un par de excelentes películas por venir que se ajustan a mis expectativas en términos de dónde quería estar", ha añadido.