'Stranger Things': 4 pruebas que demuestran que Karen Wheeler, la madre de Mike, podría ser la hermana de 001

El 1 de julio llegaron a Netflix los últimos dos episodios de la temporada cuatro de la que es su serie del momento, 'Stranger Things'. Una temporada marcada por el terror más que por la ciencia ficción que nos dejó algunas de las muertes más dolorosas y también más de una incógnita, sobre todo, en lo que respecta al futuro de Max Mayfield.

Hay una teoría que se ha extendido por las redes en los últimos días y, si se cumpliera, jugaría un papel muy importante en la temporada final de la serie. Se trata de Vecna y su relación con uno de los personajes, concretamente con la madre de Mike, Nancy y Holly.

Son muchos los que apuntan a que el personaje de Karen Wheeler (Cara Buono), que hasta ahora ha tenido un papel secundario, podría ser la hermana de Henry, Vecna o 001. Hasta ahora, la tercera temporada el protagonismo de la señora Wheeler estuvo limitado a preocuparse por las aventuras de Mike y Nancy, pero en la tercera temporada adquirió un poco más de protagonismo cuando estuvo a punto de engañar a su marido con Billy, el hermano de Max Mayfield.

Si esta teoría fuera verdad, su auténtico nombre sería Alice Creel y podría tener un papel mucho más significativo. Te traemos cuatro pruebas que podrían dar sentido a esta teoría. Eso sí, si no has visto la serie, para ahora o cómete el spoiler .

Los protagonistas de 'Stranger Things' | Netflix

En 'Stranger Things' los muertos a veces "vuelven"

Cuando te planteas si esta teoría podría ser posible, lo primero que piensas es que la pequeña Alice Creel muere de una forma siniestra cuando su hermano ataca a la familia. Y es que en la serie se mostró cómo la pequeña había muerto como todas las víctimas de Vecna: ojos ensangrentados y todos los huesos rotos.

Sin embargo, no podemos olvidar que los Duffer ya han jugado con nosotros en alguna que otra ocasión. Así, nos hicieron creer que Papa o doctor Brenner había muerto en la temporada 1 tras el ataque de un Demogorgon y que Hopper se había sacrificado y había muerto en la explosión del laboratorio ruso. Y es que si has visto la última temporada Brenner seguía vivito y coleando y Hopper igual, aunque no tan libre, pues estaba en un campo de trabajo de la KGB.

Y por si fuera poco, cuando 001 fue lanzado por Eleven al Upside Down pudo sobrevivir. Visto esto, no resulta tan descabellado que Alice Creel pudiera seguir viva.

Karen Wheeler tiene su propio póster en la temporada 4

Poco antes del estreno de la cuarta temporada, Netflix liberó en su Twitter una serie de posters oficiales de los protagonistas. Esto ha suscitado muchas preguntas, pues el papel de Karen Wheeler hasta ahora era muy limitado y no tenía mucho sentido que estuviera entre los personajes más importantes de la serie: Eleven, Mike, Dustin, Will, Lucas, Max, Nancy...

Que se haya hecho un esfuerzo publicitario para promocionar al personaje es algo a tener en cuenta, pues con los Duffer nunca se sabe.

Vecna en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

¿Por qué se llama Karen Wheeler y por qué no recuerda su pasado?

Todos sabemos que el cerebro es muy complicado y que a veces toma decisiones sin consultarnos. Así, un evento traumático del calibre de la matanza de toda tu familia de forma macabra podría ser motivo suficiente para que la entonces joven Alice Creel decidiera bloquear sus recuerdos. Además, si esto fuera cierto, para protegerla del asesino la policía o incluso el FBI hubiera podido cambiar su identidad y llevarla a una nueva familia.

Y es que muchos apuntan a que el Upside Down nunca más será un secreto y que es la ocasión perfecta para que Karen Wheeler recupere sus recuerdos y ayude en la batalla contra su hermano.

Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Karen Wheeler, una pieza clave en la batalla final de Hawkins

Hasta ahora no ha habido enemigo más poderoso que Vecna, 001 o Henry. Su poder es muy peligroso, pues no necesita estar físicamente en el mismo lugar para acabar con su víctima. Y es que cuando los chicos de Hawkins tenían un plan casi infalible, se dieron cuenta de que incluso con Eleven nada podían hacer contra su enemigo. Es más, Max Mayfield acabó siendo la más perjudicada a manos de Vecna.

Si Karen Wheeler fuera Alice Creel, primero tendría que recuperar la memoria y luego escarbar en ella para encontrar algo con lo que acabar con el poder de su hermano. Que sea o no sea Alice Creel será el punto clave en torno al cual gire la quinta y última temporada de 'Stranger Things'.

Seguro que te interesa:

'Stranger Things': ¿Qué personajes mueren en la temporada 4?