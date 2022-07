Eddie vuelve a 'Stranger Things': La teoría que explica cómo Joseph Quinn será 'vampiro'

Los fans de 'Stranger Things' siguen sin aceptar la muerte de Eddie (Joseph Quinn), la última gran incorporación de la cuarta temporada que enseguida se ganó el cariño de la audiencia. En un canal de portal Reddit aprovecharon para lanzar nuevas teorías sobre el regreso del personaje, donde un usuario apuntó la alocada idea de que podría regresar como una especie de vampiro.

Esta idea se sustenta por la conexión que hay entre 'Stranger Things' y el juego de rol 'Dragones y mazmorras'. Los protagonistas ya utilizaron anteriormente nombres de personajes del juego para referirse a las diferentes amenazas con las que se encontraban, como fueron los casos del Demogorgon, el Azotamentes o el propio Vecna (Jamie Campbell).

Un usuario cree que la trama de Eddie podría estar interconectada con el desempeño del personaje de Kas, el destructor. De hecho, el mismo Eddie menciona a este personaje en la serie.

Dustin (Gaten Matarazzo) y Eddie (Joseph Quinn) en 'Stranger Things' | Netflix

"Creo que Vecna ​​encontrará el cuerpo de Eddie muerto o medio muerto y lo infectará, al igual que él fue infectado por el Upside Down, y Eddie cambiará y no se convertirá en un vampiro sobrenatural, sino en algo similar", comentaba el usuario en relación al futuro de Eddie.

En 'Dragones y mazmorras' Kas es un vampiro inmortal y un guerrero. Se le asocia con una espada en una mano y un escudo en la otra, tal y como vemos a Eddie en la batalla, junto a su escudo improvisado. También cabe mencionar que los murciélagos están presentes en los tatuajes del personaje y precisamente es devorado por estos en el enfrentamiento.

La posibilidad del regreso del personaje cada vez suma más adeptos

Esta última teoría no es tan descabellada si tenemos en cuenta la tendencia de revivir personajes en 'Stranger Things'. Ni siquiera vimos su cuerpo al final de la temporada 4. Lo que está claro es que una legión de seguidores se ha unido para pedir el regreso de Eddie en la serie. Precisamente, su intérprete mencionaba en el programa de Jimmy Fallon una curiosa anécdota que tuvo con la policía.

"Me retuvieron en Inmigración ayer. Me llevaron a, supongo que cómo se podría llamar, era más 'una mazmorra'", bromeaba el actor. "Me pidieron que esperara allí unos 20 minutos, y después me llevaron a una mesa donde me preguntaron: '¿Qué está haciendo en los Estados Unidos? y yo respondí: 'La verdad que estoy aquí para una entrevista con Jimmy Fallon. Y no me creyeron".

"Uno de sus compañeros me miró, lo miró y dijo: '¡Deja a Eddie en paz!. Es Eddie de Stranger Things'". Entonces le agente de seguridad saco su lado fan preguntándole si regresaría en la siguiente temporada. Fue ahí cuando Quinn respondía que no tenía idea poniéndose un poco nervioso, lo que ha hecho levantar más sospechas.

Con Eddie o sin él, la continuación de la serie sigue adelante. Lo que está claro es que el futuro de Joseph Quinn luce prometedor y podremos seguir disfrutando de las aventuras de los protagonistas de 'Stranger Things' en la última temporada de la serie de Netflix.

