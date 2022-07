'Stranger Things': El actor de Papa revela las teorías que harían que vuelva en la temporada 5

'Stranger Things' puso fin a su temporada 4 con el lanzamiento de los dos últimos episodios del volumen 2 el pasado 1 de julio. Desde entonces, se han ido revelando muchos detalles sobre lo que deparará la quinta temporada poniendo fin a la serie. Por lo que respecta al estreno de estos últimos episodios, fueron muchos los personajes que murieron como puedes ver en el vídeo de arriba protagonizando momentos de lo más emblemáticos y tristes para todo el fandom de lo acontecido en la ciudad de Hawkins.

Entre las muertes que se produjeron, algunas dejaron la puerta abierta a un posible regreso en la temporada 5 como la de Max, que a pesar de ser víctima de Vecna, revivió quedándose hospitalizada. En el caso de Eddie Munson, su personaje tuvo tal acogida que aunque muriese, los fans han pedido que vuelva de nuevo. Sin embargo, los directores de la serie, los hermanos Duffer, dejaron claro en el podcast Happy Sad Confused que hay un personaje que no volverá y será el del Doctor Martin Brenner, más conocido como Papa, el 'padre' de Eleven, e interpretado por Matthew Modine: "Definitivamente está muerto". "Fue diseñado desde el principio como un personaje condenado".

El Doctor Martin Brenner en 'Stranger Things' | Netflix

Papa murió después de ser alcanzado por un francotirador en su intento de salvar a Eleven (Millie Bobby Brown) del teniente coronel Jack Sullivan (Sherman Augustus).

Aún así, Modine no ha perdido la esperanza de que Papa pueda regresar en la próxima temporada. Según ha confesado el propio actor en una entrevista para Vulture, su personaje ha desafiado a la muerte en demasiadas ocasiones como para ser un simple mortal: "No me gustaría que estuviera muerto".

Al mismo tiempo que declaraba su intención por un regreso de Papa, puso sobre la mesa varias teorías que explicarían que Brenner no es un hombre mediocre. "¿Cómo sobrevivió al Demogorgon? ¿Cómo sobrevivió a Uno? Y cuando Eleven intenta usar su poder contra el Dr. Brenner después de volar a tres guardias en el aire, él le responde sin pestañear y dice: 'No pensaste que iba a ser tan fácil, ¿verdad?' No podía hacer que funcionara con él. ¿Hay algo más en Brenner de lo que parece?", reflexiona.

El Doctor Martin Brenner y Once en 'Stranger Things' | Netflix

Una posible habilidad sobrehumana de Papa no sería lo más loco que podría suceder en 'Stranger Things' siendo la razón que consiga el retorno de Modine en 'Stranger Things'. "No quiero creer que se acabó, porque no veo la hora de volver a trabajar con Millie. Digo Millie, porque en realidad no tengo nada que ver con los otros miembros del reparto, excepto con Paul Reiser (Sam Owens)".

