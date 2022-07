'Stranger Things': ¿Qué personajes mueren en la temporada 4?

'Stranger Things' nos ha vuelto a romper el corazón. Y es que los hermanos Duffer no han tenido ninguna compasión y nos han arrebatado durante esta cuarta temporada a algunos de los personajes más queridos y también más odiados por los seguidores de las aventuras de los chicos de Hawkins.

Sí, a partir de ahora todo es SPOILER.

¿Quién muere a manos de Vecna?

Hablemos de Chrissy Cunningham. La animadora modelo de la Escuela Secundaria Hawkins es una de las más impactantes. Y es que los hermanos Duffer saben lo que hacen: nos hacen empatizar con la joven para luego poseerla y matarla de forma brutal y sin precedentes. Es justo en ese momento cuando 'Stranger Things' se convierte en mucho más que una serie de ciencia ficción.

Otras muertes a manos de Vecna son las de Fred Benson, el ayudante de Nancy, y Patrick McKinney, una de las estrellas de baloncesto. Pero estas muertes ni se recuerdan ni nos importan.

Por otro lado, todos los "compañeros" de Once cuando era pequeña también mueren por el instito asesino de Henry, el rebautizado Vecna. Los Duffer nos anuncian la "carnicería" desde el primer episodio, pero nos importa más saber si nuestra chica mágica tiene algo que la propia masacre.

Vecna en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

La muerte de 'Stranger Things' más dolorosa

Mucho se vaticino acerca de si Steve sería el elegido por los Duffer para hacernos sufrir, pues el 29 de junio, a tan solo dos días del estreno de los últimos dos capítulos, la cuenta oficial de Netflix publicaba en su Twitter: "Proteger a Steve".

Este hecho no hice otra cosa si no levantar más preguntas. Sin embargo, si has visto el final, Steve está sano y salvo y quien nos ha roto el corazón ha sido Eddie.

Los hermanos Duffer le han dado a su recién estrenado personaje, Eddie Munson, el más doloroso de los finales. El tipo que no quería destacar ni involucrarse ha acabado siendo todo un héroe.

Dustin y Eddie son el cebo de los murciélagos demoníacos, pero, cuando las cosas se ponen feas el "bicho raro" sale corriendo para atraer a las criaturas malignas y dar más tiempo a sus amigos. Así, arrepentido por huir del asesinato de Chrissy a manos de Vecna, Eddie se queda para combatir a las criaturas y acaba siendo devorado por ellas. Entre lágrimas y una redención más que esperada, muere en brazos del incondicional Dustin.

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

Las muertes de 'Stranger Things' más esperadas

Papá ha muerto y Once no parece triste. Tras demostrarle a su "hija" que no había cambiado, el doctor Martin Brenner es acribillado a balas mientras trata de escapar de los militares que quieren llevarse a Once. Y es que no nos apena la muerte del doctor porque por fin el personaje que interpreta Millie Bobby Brown será libre y podrá tomar sus propias decisiones.

Otra muerte que tampoco ha disgustado a nadie es la de Jason Carver. Quien era el novio de Chrissy y un estudiante modelo empieza una cruzada desenfrenada contra Eddie sin tener pruebas.

La muerte de su novia le deja trastocado y llama al pueblo a la persecución de la pandilla Fuego Infernal, llegando a hacernos temer en varias ocasiones por la seguridad de Eddie, Lucas e incluso Dustin. Y, finalmente, Jason muere cuando se abre el portal entre Hawkins y el 'Upside Down'.

Millie Bobby Brown en 'Stranger Things' | Netflix

La gran incógnita: ¿Max sigue viva?

En esta temporada el personaje interpretado por Sadie Sink, Max Mayfield, cobra un protagonismo muy especial. Nuestra pelirroja favorita se encuentra devastada tras la muerte de su hermano, Billy, y vemos cómo Vecna la consume poco a poco.

Tras escapar con éxito de un primer ataque, Max se siente preparada para volver a enfrentar al monstruo. De esta forma, decide ser el cebo que haga que Vecna caiga en la trampa de sus amigos. Sin embargo, no es tan fuerte y acaba encontrándola entre los recovecos de su memoria.

Con la ayuda de Once parece que puede haber una posibilidad, pero no es suficiente, es demasiado tarde para Max. Gracias a Steve, Nancy y Robin, Vecna para antes de acabar completamente con la vida de la pequeña. Durante un minuto su corazón se para, pero Once consigue reactivarlo, dándole vida a su amiga.

Dos días después, Max está en coma y no se sabe si algún día despertará ni cómo lo hará. Lo que está claro es que algo ha pasado, pues Once no puede conectarse con ella y la batalla final apremia.

Sadie Sink en la cuarta temporada de 'Stranger Things' | Netflix

