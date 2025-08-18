Las cariñosas fotos de Lucas Bravo (el galán de Emily in Paris) con Shailene Woodley tras conocerse su romance

Shailene Woodley y Lucas Bravo se han convertido en la nueva pareja de las celebridades. La actriz de Big Little Lies y el protagonista de Emily in Paris comenzaron a despertar rumores de romance a principios de año, cuando fueron vistos paseando juntos por París en actitud muy cariñosa.

Dándose la mano, abrazándose y compartiendo sonrisas, las imágenes no tardaron en hacerse virales y en alimentar la especulación sobre una posible relación, la cuál ellos mismos confirmaron en abril.

Lucas y Shailene han vuelto a demostrar su amor en redes sociales, cuando el actor de compartía en Instagram una serie de imágenes tomadas durante un viaje de camping con amigos, donde la química entre ambos es evidente y natural.

Lucas Bravo y Shailene Woodley | Instagram de Lucas Bravo

Bajo el pie de foto "Kintsugi Moon", las instantáneas mostraban a la pareja posando sonriente dentro de un coche o en parte trasera de una camper junto a otros amigos.

Este contenido llega meses después de que la pareja confirmase su relación en el estreno de Good Night and Good Luck en Broadway, donde Lucas dio su primera declaración pública al respecto: "Sí, estoy muy feliz", decía a People.

Días después, Bravo publicó unas fotos que mostraban momentos compartidos en el festival Stagecoach y en el desierto de Slab City.