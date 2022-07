'Stranger Things': ¿Por qué Vecna conserva los cuerpos de sus víctimas y cómo podría utilizarlos?

Cuando se trata de los Duffer y de 'Stranger Things' no hay seguridades. Y es que cuando crees que sabes qué va a pasar la trama cambia y te sorprende cada vez más.

La temporada cuatro ha dejado una incógnita tras otra, pero hay algo de lo que aún pocos se han enterado: la clave del final podría estar en el primer capítulo de la cuarta temporada y las víctimas de Vecna serán esenciales.

¡Atención! No se puede teorizar sin entrar de lleno en la trama. Así que si no has visto la temporada, no sigas leyendo o encontrarás spoilers .

Personajes de 'Stranger Things' | Netflix

The Hellfire Club: la clave del final

Esta temporada hemos comprobado cómo a los hermanos Duffer les encantan los paralelismos. Así, todo lo que ocurrió en la partida de rol del primer capítulo de la cuarta temporada se ha visto, de una forma u otra, reflejado en el destino de los chicos de Hawkins.

Así, ya teorizamos sobre cuál sería el final de 'Stranger Things 5' de seguir a rajatabla la sucesión de movimientos de 'Dragones y Mazmorras' (D&D).

Joseph Quinn como Eddie Munson en 'Stranger Things' | Netflix

Sin embargo, hay algo que nos guardamos en la manga. Se trata de la relación de las víctimas de Vecna o Henry con el final de la serie.

Y es que, si recordáis, en la partida de D&D, justo cuando se presentó por primera vez el Hellfire Club (Club Infernal), se habló de que Vecna, ese ser maligno y descompuesto, podía revivir a sus ocultistas.

De ser esto así, no sería la última vez que hubiéramos visto en pantalla a Chrissy, Fred, Patrick y ¿Max?

Chrissy y Eddie Munson en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

¿Por qué Vecna conserva sus cuerpos?

Cuando Eleven y Max viajan hasta el Mindscape de Vecna se dan cuenta de que los cuerpos de sus víctimas siguen allí, no han desaparecido o al menos no en el Upside Down.

Los cuerpos de las últimas víctimas de Henry Creel, mejor conocido como Vecna para los de Hawkins, permanecen sin vida atrapados entre enredaderas y troncos.

Y es que cabe recordar que su madre, su hermana y los niños del laboratorio también fueron sus víctimas, pero no conserva sus cuerpos.

Vecna en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

¿Cuál es la clave? ¿Por qué solo están los cuerpos de Chrissy, Fred y Patrick? El Dr. Brenner dio la respuesta.

A Henry, 001 o Vecna no le basta con asesinar, sino que "consume" a sus víctimas. Y es que de esto ser así, tendría sentido que solo permanecieran en el Mindscape los últimos cuerpos, pues aún no ha acabado de absorberlos.

Otra teoría que también podría ser la respuesta para entender por qué los conserva es que quiere que los jóvenes "regresen" para formar junto a él un siniestro culto, tal y como se vaticinaba en la partida de 'Dragones y Mazmorras'.

