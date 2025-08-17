La polémica reacción del marido de Rachel Brosnahan a los rumores de romance entre la actriz y David Corenswet

La película de Superman de James Gunn ha conquistado a la mayoría de fans con Rachel Brosnahan y David Corenswet, los nuevos Lois Lane y Clark Kent, haciendo suyos a unos personajes tan icónicos. Los actores han demostrado su química en la pantalla, pero también detrás de ella, como se ha visto en las entrevistas, alfombras rojas o en los clips compartidos en redes sociales del rodaje.

De hecho, uno de estos últimos vídeos ha hecho despertar los rumores sobre un posible romance entre los dos intérpretes. En un detrás de cámaras, se ve cómo la actriz le da varios besos a su compañero, incluso después de que el director gritara: "¡Corte!".

Este clip ha generado tanta controversia ya que Brosnahan y Corenswet están casados: Rachel, con el actor Jason Ralph desde 2016, mientras que David tiene también una hija.

Jason Ralph y Rachel Brosnahan | Gtres

Pero la polémica no ha quedado ahí, ya que el marido de la actriz se ha hecho viral en las últimas horas después de que sus seguidores se percataran de un 'Me gusta' suyo a un comentario en Instagram que le llamaba "cornudo". "Es realmente triste ver que tu carrera se ve arruinada y te recuerdan como un cornudo porque tu esposa no pudo controlarse con su compañero de reparto. Hermano, ten amor propio y defiéndete. Si al final del día, ella quiere estar con él, déjala", escribió @duelewar en el último post de Jason Ralph antes de que él borrara los comentarios.

Para muchos usuarios este gesto es una prueba de sus celos o de sus sospechas, pero para otros puede ser una reacción irónica y que se haya tomado los rumores de forma desenfadada o, incluso, que le haya dado 'like' sin querer.

De lo que no hay duda es que hoy en día, y más los famosos, deben medir sus pasos en redes sociales y ser muy precavidos antes de publicar o interactuar, ya que siempre habrá alguien que esté atento y pueda provocar una tormenta mediática de un gesto superficial.