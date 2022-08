'Stranger Things' lleva un mes arriba en los titulares. Y es que el estreno del volumen 2 de la cuarta entrega de la serie no merece menos.

Desde que supimos que Hawkins estaba en peligro los fans de la serie no han dejado de teorizar y darle vueltas a todas las migas de pan que los Duffer han dejado tras la última temporada.

Todos quieren saber qué pasará en el final y si Eleven y sus amigos lograrán acabar con el mal que se cierne sobre Hawkins.

Una nueva teoría sobre el final y sobre Vecna, el malo en cuestión, está dando vueltas por las mentes más inquietas y aquí te traemos todas las pruebas.

Eso sí, si no has visto hasta el último capítulo será mejor que no sigas leyendo, pues a partir de ahora hay spoilers .

El inesperado aliado de Vecna en 'Stranger Things 4'

De una manera u otra, aunque no estuviéramos al tanto, Vecna, Henry o 001 siempre nos ha acompañado.

Es más, no solo ha estado presente en cada paso, sino que podría tener un infiltrado que fuera sus ojos en Hawkins.

La teoría apunta a que ese puesto le pertenece nada más y nada menos que a Miss Kelly, la orientadora del colegio y la persona que trata a Sam, Chrissy y otras víctimas de Vecna.

Miss Kelly en 'Stranger Things' | Netflix

Esta suposición no solo se basa en que el personaje interpretado por Regina Ting Chen tiene la oportunidad perfecta para servir en bandeja a las víctimas. Y es que hay un detalle que parece que a mucha gente se le había escapado.

La orientadora tiene un collar muy curioso. Se trata de una llave con forma de reloj y, curiosamente, se parece mucho al reloj de la casa de los Creel. Sí, ese mismo que anuncia el fin y desquicia a la próxima víctima de Vecna.

El reloj de Vecna en 'Stranger Things' | Netflix

Eso sí, la actriz, en una entrevista para Hollywood Life, se sorprendió tanto como nosotros y es que su implicación con Vecna podría ser también un misterio para ella: "Yo personalmente no lo sé. Es un misterio para mí. Al menos con mi personaje, me mantengo a oscuras sobre lo que sucede".

Lo que está claro es que los Duffer saben muy bien lo que hacen y que ese detalle podría ser la pieza clave del puzzle o simplemente una distracción más para seguir en boca de todos hasta el estreno de la temporada final.

...

Seguro que te interesa:

Eddie vuelve a 'Stranger Things': La teoría que explica cómo Joseph Quinn será 'vampiro'