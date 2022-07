'Stranger Things 5': Todo lo que se sabe hasta el momento de la última temporada

La cuarta temporada de 'Stranger Things' ha llegado muy fuerte. Nueve episodios divididos en dos partes que no han dejado indiferente a nadie. Y es que el mal que acecha a los chicos de Hawkins cada vez es más grande. Así, con un montón de incógnitas, tramas enredadas y muertes dolorosas (y otras no tanto), este viernes 1 de julio se lanzaban los últimos dos episodios que estaban previstos y marcaba un récord histórico en Netflix.

Hemos llorado, hemos reído, pero, sobre todo, nos hemos espantado. El terror desprendido desde el 'Upside Down' nos ha calado hasta los huesos y no nos ha dejado despegarnos de la pantalla. Así, alcanzaba en su estreno un total de 287 millones de horas en tres días. La sensación de vacío que ha dejado es tal que ya muchos se preguntan cuánto tienen que esperar para la ansiada batalla final.

'Stranger Things 5', confirmada desde febrero

Sí, tal cual lees. Con un texto "Del Revés", Netflix confirmaba el 17 de febrero que los hermanos Duffer iban a sacar la quinta y última entrega. Y es que, desde que se estrenó en un lejano 2019 la tercera entrega, mucho se había debatido sobre si finalmente la serie tendría el final que se merece.

Así que ya sabes, deja de comerte las uñas y prepárate que nadie se escapa de la batalla final en Hawkins. Y ya sabes, apréndete bien eso que dicen de que "lo bueno se hace esperar" porque muy posiblemente hasta finales de 2023 o incluso principios de 2024 el 'Upside Down' no volverá a amenazar con engullir nuestro mundo.

¿Qué pasará en 'Stranger Things 5'?

Si has visto el capítulo final de la cuarta entrega de la serie, seguro que todas tus dudas han quedado resueltas. Todo está conectado y tanto nosotros como nuestra pandilla favorita tienen claro que tienen que ponerse las pillas: la batalla final se aproxima. Y es que Hawkins no ha quedado en buen estado y tendrán que hacer algo. Tras una temporada separados en al menos tres escenarios, todos han vuelto a casa.

Sin embargo, pese a lo que podría esperarse, la quinta temporada aún no ha empezado a rodarse. ¿Por qué esto es preocupante? La cuarta entrega ha terminado en muy buen punto y cabría esperar que se retomara en el mismo, pero todo apunta a que los Duffer tendrán que darles vueltas a la cabeza para ver cómo lidian con el inevitable paso del tiempo, que en el caso de los jóvenes es incluso más acuciante.

Para lidiar con este contratiempo, se ha hablado sobre otro posible salto temporal, tal y como veíamos al inicio de la última temporada. Lo que está claro es que las dos temporadas fueron confeccionadas detalladamente para estar conectadas, la pregunta ahora es cómo lo harán.

Spoiler: la gran incógnita

Si no has visto hasta el último minuto del episodio 9 de la cuarta temporada no sigas leyendo: alerta de SPOILER.

Los hermanos Duffer nos han demostrado en esta temporada que son peores que los Demogorgon. Así, de un plumazo nos enamorábamos del incomprendido Eddie y de otro nos lo arrebata una panda de murciélagos monstruosos. La muerte de Chrissy no nos dolió tanto y algunos celebramos el final del imperio de Papá y también que Jason ardiera en el mismísimo infierno. Por suerte o por desgracia, estos personajes no van a volver y se han sumado al rastro de muertos que deja tras de sí 'Stranger Things'.

Pero la gran incógnita no es otra que Max. Vecna casi se sale con la suya y nos arrebata a nuestra pelirroja favorita, pero, lejos de cantar victoria, no sabemos cómo evolucionará ni si saldrá del coma. Sea como sea, si logra despertar nos alegraremos, pero mucho tendrá que recuperarse física y mentalmente para luchar en la batalla final.

Fin de spoiler.

El universo de 'Stranger Things' no termina

Por mucho que se aproxime el final de Once y sus amigos, los hermanos Duffer dejaron claro que el universo 'Stranger Things' tenía todavía mucho que dar al público. Las posibilidades de secuelas, spin-off o cualquier otro contenido están en el aire: "Todavía quedan un montón de historias emocionantes que contar: nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes". Sea como sea, estos hermanos Duffer nunca dejarán de ofrecernos lo que son: un misterio.

