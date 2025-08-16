Blake Lively y Taylor Swift "no se hablan": La presunta indirecta de la cantante a la actriz en su nuevo disco

La batalla judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni parece haber dinamitado la amistad entre la actriz y Taylor Swift.

Aunque finalmente no estará obligada a declarar en el juicio, a raíz de ser citada algo cambió en la relación de la cantante con la intérprete. Desde entonces, las informaciones que han surgido sobre ambas apuntan a que ya no son amigas.

Incluso, fuentes cercanas a su entorno han señalado a los medios que la artista, madrina de los hijos de Lively y Ryan Reynolds, desearía no haber conocido nunca a la protagonista de It Ends With Us.

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Ahora, antes del lanzamiento del nuevo álbum de Swift, llamado The Life of a Showgirl, se ha sugerido que la canción Ruin the Friendship (Arruinar la amistad) va dirigida hacia la actriz. De hecho, una fuente cercana a la situación le ha asegurado a People que "Taylor y Blake no se hablan".

El próximo disco de Swift se lanzará el 3 de octubre de 2025 y será entonces cuando se conozca la letra de la canción y si da pistas sobre si está dedicada a su relación con este escándalo.