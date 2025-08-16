El creador de And Just Like That, sobre el final de la serie y de la última frase de Carrie: "Está cerrado"

El final de And Just Like That ya está disponible en HBO Max y con ella decimos adiós a unos de los personajes más icónicos de la historia de la televisión. Carrie, Miranda y Charlotte se han despedido de las pantallas tras sus aventuras en la secuela de Sexo en Nueva York.

El episodio final de la temporada 3, titulado Party of One, se emitió el 14 de agosto y sus últimos momentos han sido muy comentados, por lo que el creador de la serie, Michael Patrick King, ha explicado su significado en varias entrevistas. A continuación, spoilers del final de And Just Like That .

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon en 'And Just Like That' la secuela de 'Sexo en Nueva York' | HBO Max

¿Qué sucede en el episodio final?

Tras terminar sus relaciones con Aidan y una breve reconciliación con Duncan, Carrie decide reescribir el epílogo de su novela y abraza su soltería con dignidad, subrayando su independencia amorosa con esta frase: "Se dio cuenta de que no estaba sola, estaba por su cuenta".

Una escena final muy simbólica y de aceptación mientras suena You're the First, the Last, My Everything, de Barry White. Sin duda, su cierre culmina la evolución personal de Carrie lejos del modelo romántico tradicional y, aunque hable de temas como el empoderamiento femenino en la madurez, para muchos no deja de ser una decisión algo apresurada, ya que la serie se canceló abruptamente mientras todavía estaba en emisión la tercera temporada.

Sobre ello, el showrunner Michael Patrick King ha comentado a Deadline que "ese es el final, especialmente porque es una respuesta y un guiño a Carrie al final de Sexo en Nueva York cuando dice: 'La relación más significativa de todas es la que tienes contigo misma. Y luego, si encuentras a alguien a quien amar, amarte, amar, eso es fabuloso'. Ella está diciendo esa voz en off mientras Mr. Big llama para decir: 'Voy a la ciudad'"

Sarah Jessica Parker en And Just Like That | HBO Max

"Así que el crecimiento, la evolución y la resonancia de ella al proponer una nueva versión de eso cuando quizás nadie viene es la adición más significativa que podríamos aportar a todo este universo de Carrie Bradshaw. Supe entonces que quería que se detuviera ahí porque creo que ese es su mensaje para todos los que han estado siguiendo durante muchos, muchos años. Es para las mujeres que tienen a alguien o para las personas que tienen a alguien. Más importante aún, es para quienes no tienen a alguien. Si puedes sentirte bien con la vida que creas, es genial", ha reflexionado.

Sarah Jessica Parker rodando And Just Like That | Gtres

Sobre el final, aparentemente apresurado, el productor ha explicado que tuvo todo el sentido del mundo. "Cuando Susan Fales-Hill y yo estábamos escribiendo el último episodio, que estaba a mitad de la producción de la temporada, de repente se nos ocurrió ese momento para el final de la serie y de la temporada: 'La mujer se dio cuenta de que no estaba sola, estaba por su cuenta'. La resonancia de eso fue tan profunda que supe que era un final muy significativo para la temporada mientras lo escribíamos. Y luego... Espera, ¿viene más? ¿Podemos hacer más? Hablé con Sarah Jessica y le dije: 'Creo que esto es todo. Siento que deberíamos dejar a Carrie Bradshaw aquí'. Ella dijo: 'Entonces paramos'", ha recordado a Variety, revelando que la actriz también estuvo de acuerdo.

Además, zanjó el debate sobre si están abiertos a continuar de alguna manera la historia: "Está cerrado. Porque me importa mucho lo que hemos hecho. Y me emocioné no por dejar ir a Carrie, sino por la gente que se preocupa por ella".